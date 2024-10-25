Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde görevli Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada üs bölgesinde rahatsızlanan Babür'ün tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi. Bakanlık şehide Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tank Sözleşmeli Er
Kander Babür
'ün şehit olduğunu duyurdu.
Üs bölgesinde rahatsızlandı
Üs bölgesinde rahatsızlandı
MSB'den yapılan açıklamada bugün bir üs bölgesinde rahatsızlanan Babür'ün,
Üs Bölgesi
revirinde ilk müdahalesi yapıldığı, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi
'ne sevk edildiği belirtildi.
Tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Açıklamada, Babür'ün kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilerek, "
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
" ifadeleri kullanıldı.
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