Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB duyurdu: Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu

MSB duyurdu: Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu

Semih Bozkuş
23:1925/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde görevli Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu.
Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde görevli Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada üs bölgesinde rahatsızlanan Babür'ün tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi. Bakanlık şehide Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tank Sözleşmeli Er
Kander Babür
'ün şehit olduğunu duyurdu.

Üs bölgesinde rahatsızlandı

MSB'den yapılan açıklamada bugün bir üs bölgesinde rahatsızlanan Babür'ün,
Üs Bölgesi
revirinde ilk müdahalesi yapıldığı, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi
'ne sevk edildiği belirtildi.

Tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Açıklamada, Babür'ün kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilerek, "
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
" ifadeleri kullanıldı.

Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında beş şehit, biri ağır olmak üzere toplam 22 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. Öte yandan teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenildi.


#Şehit
#MSB
#Sözleşmeli Er
#Üs Bölgesi
#Revir
#Kander Babür

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı ile liste değişecek! 65 yaş, evde bakım, engelli maaşı, emekli taban maaş artışı...