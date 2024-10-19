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PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pınar Görgü
15:2519/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor.
Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

'Terör kaynağında kurutuluyor'

Açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"
ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#TSK
#terör operasyonu

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