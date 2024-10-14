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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz

Pınar Görgü
11:5114/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyon sonucu 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"




#MSB
#terör operasyonu
#PKK

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