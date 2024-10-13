Mehmetçik Suriye ve Irak'ın kuzeyinde vurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
ifadeleri kullanıldı.
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