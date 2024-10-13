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Mehmetçik Suriye ve Irak'ın kuzeyinde vurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Mehmetçik Suriye ve Irak'ın kuzeyinde vurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Seda Ekinci
13:0213/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirildiler
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
ifadeleri kullanıldı.




#MSB
#Suriye
#Irak
#terörist

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