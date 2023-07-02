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İstanbul'da PKK operasyonu: 9 terörist yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda dijital materyaller ve çeşitli çapta 72 mermi ele geçirildi.

11:20 . 2/07/2023 Pazar
DHA
Polis ekipleri operasyon düzenledi.

Polis ekipleri operasyon düzenledi.

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda haklarında geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen, örgüt içerisinde oldukları dönemde çekildiği fotoğrafları ortaya çıkan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent genelinde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

#İstanbul
#PKK
#PYD/YPG
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