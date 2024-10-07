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Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
15:407/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
denildi.

#MSB
#Fırat Kalkanı bölgesi
#PKK

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