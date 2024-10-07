Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/hTExOkDwPH