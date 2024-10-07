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Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
10:597/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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TSK, terör örgütü PKK inlerini yerle bir etti.
TSK, terör örgütü PKK inlerini yerle bir etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
"
denildi.
Açıklamada, "
Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek
" ifadeleri kullanıldı.

#MSB
#Gara
#Metina

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