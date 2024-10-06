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PKK'ya iki bölgede darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya iki bölgede darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pınar Görgü
13:006/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı (Foto: Arşiv)
Milli Savunma Bakanlığı (Foto: Arşiv)

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


"Terörist neredeyse hedefimiz orası"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz"
denildi.



#MSB
#PKK
#Gara

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