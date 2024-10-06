PKK'ya iki bölgede darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (Foto: Arşiv)
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Terörist neredeyse hedefimiz orası"
"Terörist neredeyse hedefimiz orası"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz"
denildi.
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