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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Pınar Görgü
11:554/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


'Terör koridoruna geçit yok'

Bakanlıktan yapılan açıklamada
, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."
ifadelerine yer verildi.


MSB 'Acil ateşkes şart' diyerek duyurdu: Lübnan'dan olası bir tahliye için hazırlıklar yapılıyor

İsrail’in saldırılar düzenlediği Lübnan’da TSK’nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; "Lübnan'daki gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır" denildi. Bir Yunan gazetesinin 'F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağı' iddialarına ilişkin, "Üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamakta" uyarısı yapıldı.

#MSB
#PKK
#Suriye

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