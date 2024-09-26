MSB 'Acil ateşkes şart' diyerek duyurdu: Lübnan'dan olası bir tahliye için hazırlıklar yapılıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 46'sı Irak'ın, bin 3'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirten Aktürk,

"Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir"