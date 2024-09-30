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Milli Savunma Bakanlığı: İki bölgede 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: İki bölgede 6 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
10:5930/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.


Açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri kullandı.



#MSB
#Fırat Kalkanı
#Gara

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