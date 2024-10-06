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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Pınar Görgü
16:286/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.



Ayrıntılar geliyor...

#MSB
#Irak
#terör operasyonu

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