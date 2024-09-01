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MSB SAT komandolarının silahlı eğitim görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının silahlı eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Halil Akkoç
15:09 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
MSB, nefes kesen görüntüleri paylaştı.
MSB, nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından, "O bir SAT komandosu. Güçlü, cesur, korkusuz" notuyla yapılan paylaşımda, komandoların silahlı eğitimlerinin görüntülerine yer verildi.

#Milli Savunma Bakanlığı
#SAT
#Komando
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