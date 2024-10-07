Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait 55 mağara sığınak ve barınma alanı imha edildi

Operasyonlar sonucu, 10 adet M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı (Bu mühimmat son dönemde ilk kez bu kadar çok ele geçirildi), 17 adet PKM makineli tüfek, 1 adet 12.7 mm uçaksavar, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet zagros keskin nişancı silahı, 1 adet dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet TM 62 M anti tank mayını, 123 adet roketatar mühimmatı, 600 adet uçaksavar mühimmatı, 3 bin 600 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 bin 700 adet hafif silah mühimmatı, 8 adet 81’lik havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.