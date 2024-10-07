Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait 55 mağara sığınak ve barınma alanı imha edildi

Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Şırnak'ta gerçekleştirilen ‘GÜRZ-18' operasyonları sonucunda, Bölücü Terör Örgütü'ne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Cudi Dağında hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 10 adet M79 tanksavar füze mühimmatı ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde “GÜRZ-18” operasyonları gerçekleştirildi.
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen
"GÜRZ-18" operasyonlarında Bölücü Terör Örgütüne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar
Operasyonlar sonucu, 10 adet M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı (Bu mühimmat son dönemde ilk kez bu kadar çok ele geçirildi), 17 adet PKM makineli tüfek, 1 adet 12.7 mm uçaksavar, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet zagros keskin nişancı silahı, 1 adet dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet TM 62 M anti tank mayını, 123 adet roketatar mühimmatı, 600 adet uçaksavar mühimmatı, 3 bin 600 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 bin 700 adet hafif silah mühimmatı, 8 adet 81’lik havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
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