Az sayıda terörist kaldı : Kıskaç daraldı

İsrail’in saldırılar düzenlediği Lübnan’da TSK’nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; "Lübnan'daki gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır" denildi. Bir Yunan gazetesinin 'F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağı' iddialarına ilişkin, "Üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamakta" uyarısı yapıldı.