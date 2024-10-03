Az sayıda terörist kaldı : Kıskaç daraldı

Pençe Kilit Harekatı'yla Irak hattını güvenlik altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyindeki operasyon hattını da tam güvence altına almak üzere. Askeri kaynaklar, Pençe-Kilit Bölgesi'nde az sayıda terörist kaldığını, teslim olmazlarsa etkisiz hale getirileceklerini ifade etti.
Irak’ın kuzeyinde terörü bu sene bitirme hedefiyle sürekli, süresiz, öngörülemez stratejisiyle operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Pençe-Kilit Bölgesi'ndeki kıskacı daralttı. Askeri kaynaklar, Türkiye'nin sınırlarını 20-30 kilometre öteye taşıyarak sınır bölgesindeki güvenliği halihazırda sağladığını ifade etti. Pençe-Kilit Bölgesi'nde az sayıda terörist kaldığı, teslim olmazlarsa etkisiz hale getirilecekleri kaydedildi.
SINIR ÖTESİNDE DE GÜVENLİK
Operasyon bölgelerinde konumunu sağlamlaştıran Mehmetçik’in artık bölgesel güvenliği için adımlar attığını belirten askeri kaynaklar, "Şu anda sınırımızdan herhangi bir giriş çıkış söz konusu olamaz, çünkü gerekli tedbirler alınmış durumda" dedi. Yetkililer, mevcut operasyonların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliği ve bölgedeki kaçakçılık, yasa dışı geçiş gibi tehditlere karşı önleyici tedbirler kapsamında yürütüldüğünü belirttiler. Pençe-Kilit Operasyonu'nun tamamlanmasının ardından, sınırın 30 kilometre ötesinde de güvenlik sağlanmış olacak. Kaynaklar ayrıca, bu tür operasyonların Türkiye'nin sınır hattında değil, sınırın ötesinde caydırıcılığı artırmak ve bölgedeki terör unsurlarının hareket kabiliyetini engellemek amacı taşıdığını vurguladı.
KIŞA KALMADAN BİTECEK
Pençe-Kilit Bölgesi'nde terörün nefes almaması için en küçük ayrıntıyı değerlendiren Mehmetçik, teröristlerin barınma ihtimali olan her yeri ablukaya alıyor. Kaynaklar, yapılan değerlendirmeler sonucunda bölgenin kışa kalmadan terörden temizleneceğini belirtiyor. Operasyon bölgesinde bulunan Kilit Vadisi’ni de kontrol altına almayı isteyen Mehmetçik, bu noktada da olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. Gara’ya da nokta atışı operasyonlar yapıldığını belirten kaynaklar, o noktada hem havadan hem de özel kuvvetler aracılığıyla operasyonlar yapıldığını belirtti.