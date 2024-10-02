Mahmur’un altı terörist doldu

PKK için kritik öneme sahip Irak'taki Mahmur Kampı'nda bulunan tünellerde terörist sayısı arttı. PKK'nın BM maskesiyle faaliyetlerini sürdürdüğü kampa gönderilen erzak ve insani yardım malzemeleri de örgütün barınma merkezine dönüştürdüğü tünellere aktarılıyor.
Türkiye’nin son yıllarda sınır ötesinde gerçekleştirdiği nokta atışı operasyonlar terör örgütü PKK’yı yer altında yaşamaya mahkum etti. Terör örgütü Birleşmiş Milletler (BM) kampı diye pazarladığı Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Mahmur Kampı'nın altını adeta köstebek yuvasına çevirdi. Güvenlik kaynakları Mahmur Kampı çevresinde bulunan çok sayıdaki tünelde barınan PKK’lı terörist sayısında artış olduğunu tespit etti. PKK’nın BM kampı görüntüsü verdiği terör kampına gönderilen erzak ve insani yardım malzemelerinin çoğunu terör örgütünün barınma merkezi haline dönen tünellere aktardığı tespit edildi.
HALK RAHATSIZ!
Terör örgütü PKK’nın kuluçka merkezi olan Mahmur Kampı örgütün eleman ihtiyacını karşıladığı ana kamplardan biri olarak biliniyor. Yardımların tünellere indirilmesi bölge halkında büyük rahatsızlık oluştururken, rahatsızlığı gidermek için teröristlerin yalana başvurduğu da belirlendi. Mahmur Kampı'na gelen yardımların çoğunu terör örgütünün alıp tünellere götürmesi sonrasında PKK’lı teröristlerin asılsız haberler de yayılmaya başladı. Teröristlerin, bölgedeki yerel halka kampın Birleşmiş Milletler tarafından açılan bir mülteci kampı olduğu ve kampa gelen yardımların Türkiye tarafından engellendiği yalanıyla propaganda yaptığı tespit edildi.
Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'nde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.
BM'ye ofis mektubu
Yerel halkın tepkisini dindirmek isteyen teröristlerin Birleşmiş Milletler’e mektup yazarak bölgede Birleşmiş Milletler Ofisi'nin açtırılacağı yalanını da söylediği belirlendi.