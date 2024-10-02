Mahmur’un altı terörist doldu

Türkiye’nin son yıllarda sınır ötesinde gerçekleştirdiği nokta atışı operasyonlar terör örgütü PKK’yı yer altında yaşamaya mahkum etti. Terör örgütü Birleşmiş Milletler (BM) kampı diye pazarladığı Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Mahmur Kampı'nın altını adeta köstebek yuvasına çevirdi. Güvenlik kaynakları Mahmur Kampı çevresinde bulunan çok sayıdaki tünelde barınan PKK’lı terörist sayısında artış olduğunu tespit etti. PKK’nın BM kampı görüntüsü verdiği terör kampına gönderilen erzak ve insani yardım malzemelerinin çoğunu terör örgütünün barınma merkezi haline dönen tünellere aktardığı tespit edildi.

Terör örgütü PKK’nın kuluçka merkezi olan Mahmur Kampı örgütün eleman ihtiyacını karşıladığı ana kamplardan biri olarak biliniyor. Yardımların tünellere indirilmesi bölge halkında büyük rahatsızlık oluştururken, rahatsızlığı gidermek için teröristlerin yalana başvurduğu da belirlendi. Mahmur Kampı'na gelen yardımların çoğunu terör örgütünün alıp tünellere götürmesi sonrasında PKK’lı teröristlerin asılsız haberler de yayılmaya başladı. Teröristlerin, bölgedeki yerel halka kampın Birleşmiş Milletler tarafından açılan bir mülteci kampı olduğu ve kampa gelen yardımların Türkiye tarafından engellendiği yalanıyla propaganda yaptığı tespit edildi.