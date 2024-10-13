Mehmetçik inlerini yerle bir etti: Pençe-Kilit bölgesindeki mağara teröristlerden temizlendi

"Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi"