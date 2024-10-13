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Mehmetçik inlerini yerle bir etti: Pençe-Kilit bölgesindeki mağara teröristlerden temizlendi

Mehmetçik inlerini yerle bir etti: Pençe-Kilit bölgesindeki mağara teröristlerden temizlendi

18:0113/10/2024, Pazar
DHA
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MSB: Pençe-Kilit bölgesindeki mağara teröristlerden temizlendi
MSB: Pençe-Kilit bölgesindeki mağara teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda, teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda, teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi"
denildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bölgede; 1 adet RPG-7 tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, 1 Yaesu telsiz, 2 dinleme cihazı, 2 hilti, 1 fotoğraf makinesi, 2 Kindle, 1 güç kaynağı, 2 jeneratör, 2 termal silah dürbünü, 1 lazer mesafe ölçme cihazı, 1 dürbün ve çeşitli silahlara ait mühimmat ile şarjörler ele geçirildiği belirtildi.




#MSB
#Pençe Kilit
#Mağara
#terörist

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