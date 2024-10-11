MSB duyurdu: Gara bölgesinde 5 terörist etkisiz

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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'n kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"
denildi.
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