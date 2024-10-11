MSB duyurdu: Gara bölgesinde 5 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Lübnan'daki Türklerin tahliyesine ilişkin, "Vatandaşlarımızı alan gemilerimiz bugün Mersin'e ulaşacak. Tahliye gemisinde 966 kişi bulunuyor. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli şekilde devam etmektedir. Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazırdır" açıklamasında bulundu.