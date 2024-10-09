MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz

Foto: Arşiv
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlere karşı operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
#MSB
#Fırat Kalkanı
#PKK