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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz

16:369/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlere karşı operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



#MSB
#Fırat Kalkanı
#PKK

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