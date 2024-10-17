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Öncelik HÜRJET ve KAAN: MSB kaynakları Türkiye'nin Eurofighter ve F-16 hamlesini açıkladı

Öncelik HÜRJET ve KAAN: MSB kaynakları Türkiye'nin Eurofighter ve F-16 hamlesini açıkladı

12:2317/10/2024, jeudi
G: 17/10/2024, jeudi
AA
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Eurofighter savaş uçakları tedarik edilirse Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez Aktif Faz Dizinli Radar'a (AESA) sahip uçaklar girmiş olacak.
Eurofighter savaş uçakları tedarik edilirse Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez Aktif Faz Dizinli Radar'a (AESA) sahip uçaklar girmiş olacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Viper savaş uçaklarının temin ve tedarik sürecinde teknik seviyedeki çalışmalara devam edildiğini ve bu çalışmalarda herhangi bir şartın gündeme gelmediğini ifade etti. Önceliğin muharip olarak kullanılacak HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağı KAAN'da olduğu vurgulandı. Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımını uzun süredir engelleyen Almanya son günlerde bu tavrını yumuşatmış, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başlamıştı.

​​​​​​​Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün akşam saatlerinde Kilis yakınlarına düşen roket ile ilgili çıkan haberler hakkındaki soruları yanıtlayan kaynaklar, "Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir. Dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis'in 12 kilometre güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısı ve orada görev yapan personelin durumuyla ilgili sorulara, "İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargahında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

Eurofighter Typhoon ve F-16 tedariki

Kaynaklar, Eurofighter Typhoon ve F-16 Viper savaş uçaklarının temin ve tedarik sürecindeki çalışmaların ne durumda olduğuna ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir."

Almanya yeşil ışık yakmıştı

Uzun süredir Türkiye'ye silah ve savunma ekipmanları satışını engelleyen Almanya'nın, son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başlamıştı. Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımını uzun süredir engelleyen Almanya'nın, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdiği bildirilmişti. NTV'de yer alan habere göre, Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye geldi ve görüşmelere başladı. Yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan görüşmelerde savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı gibi birçok teknik konu görüşülüyor. Görüşmelerden sonra Almanya'nın da satışa onay vermesi halinde Türkiye, ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağını mümkün olan en kısa sürede satın alacak. Daha sonra bu sayı 40'a tamamlanacak.


#MSB
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#HÜRJET

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