Suriye'deki çatışmalardan seken roket sınırdaki mayınlı araziye düştü: Yangın çıktı MSB açıklama yaptı

Suriye'de çıkan çatışmalar sonrasında Kilis sınırındaki mayınlı araziye bir adet roket mermisi düştü. Düşen roket bölgede yangın çıkarırken Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmalarda dahli olmadığını ve karşılık verilmediğini bildirdi. Kilis Valiliği, iki Suriye Milli Ordusu (SMO) grubu arasında çatışma çıktığını belirtip, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir." denildi.
Kilis'te Suriye sınırındaki mayınlı bölgeye bir roket düştü.
Yangın çıktı
Güvenlik kaynakları, Suriye'de çıkan çatışmadan seken roketin sınırdaki mayınlı araziye düşmesi nedeniyle yangının çıktığını bildirdi. Yangın söndürüldü.
Çatışma sesleri yükseliyor
Bölgede çıkan yangının ardından, vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, Suriye tarafında çatışma sesleri duyuldu.
TSK'nın dahli yok
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çatışmalarda dahli olmadığını bildirdi.
Kilis Valiliğinden açıklama: Kilis'e saldırı yok
Kilis Valiliği, Merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede, iki Suriye Milli Ordusu (SMO) grubu arasında çatışma çıktığını ve bir adet RPG 7 roketin mayınlı alana isabet ettiğini bildirdi.