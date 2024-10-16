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Suriye'deki çatışmalardan seken roket sınırdaki mayınlı araziye düştü: Yangın çıktı MSB açıklama yaptı

Suriye'deki çatışmalardan seken roket sınırdaki mayınlı araziye düştü: Yangın çıktı MSB açıklama yaptı

20:1216/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kilis'te mayınlı bölgeye düşen havan mermileri sonrası yangın çıktı.
Kilis'te mayınlı bölgeye düşen havan mermileri sonrası yangın çıktı.

Suriye'de çıkan çatışmalar sonrasında Kilis sınırındaki mayınlı araziye bir adet roket mermisi düştü. Düşen roket bölgede yangın çıkarırken Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmalarda dahli olmadığını ve karşılık verilmediğini bildirdi. Kilis Valiliği, iki Suriye Milli Ordusu (SMO) grubu arasında çatışma çıktığını belirtip, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir." denildi.

Kilis'te Suriye sınırındaki mayınlı bölgeye bir roket düştü.

Yangın çıktı

Güvenlik kaynakları, Suriye'de çıkan çatışmadan seken roketin sınırdaki mayınlı araziye düşmesi nedeniyle yangının çıktığını bildirdi. Yangın söndürüldü.



Çatışma sesleri yükseliyor

Bölgede çıkan yangının ardından, vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, Suriye tarafında çatışma sesleri duyuldu.

TSK'nın dahli yok

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çatışmalarda dahli olmadığını bildirdi.

Kilis Valiliğinden açıklama: Kilis'e saldırı yok

Kilis Valiliği, Merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede, iki Suriye Milli Ordusu (SMO) grubu arasında çatışma çıktığını ve bir adet RPG 7 roketin mayınlı alana isabet ettiğini bildirdi.

"Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir."
denilen açıklamada,
"Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."
denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Sınırlarımıza saldırı yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da,
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır, sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı yoktur. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."
denildi.


#Kilis
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Havan topları

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