İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Smotrich'ten Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak çağrısı

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi’ne bir yılı aşkın süreden bu yana hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında Gazzeli küçük çocuk yaşadığı travmayla korkudan tir tir titredi. Şoka giren kızın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan İsrail’in 388 günden bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 43 bini aştı.