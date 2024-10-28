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İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Smotrich'ten Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Smotrich'ten Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak çağrısı

18:2428/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
AA
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Bezalel Smotrich
Bezalel Smotrich

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni soykırım saldırılarıyla enkaza çeviren İsrail, fiili işgali de dillendirmeye başladı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak çağrısında bulundu. Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısını yapan Smotrich, Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istedi.

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria ve 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıların devam ettiği Gazze Şeridi'ni "ilhak etme" çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Kudüs'teki bir konferansta konuşan Smotrich, Gazze'ye yerleşimler kurulması çağrısında bulunarak, "
Sivillerin bulunmadığı yerde, uzun süreli askeri varlık da bulunamaz.
" ifadesini kullandı.
Gazze ve Batı Şeria'nın "
etkili bir şekilde ilhak edilmesi
" çağrısını yapan Smotrich, Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istedi.

Ürdün'den Smotrich'in açıklamalarına kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Smotrich'in ilhak çağrısının "
şiddetle kınandığı
" belirtildi.
Açıklamada, Smotrich'in Filistin topraklarına yönelik ifadelerinin "
1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını hakkının açıkça ihlali
" olduğu ifade edildi.
Ürdün, açıklamalarını "kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği Smotrich'in "uluslararası hukuku ve
BM Güvenlik Konseyi
'nin 2334 sayılı kararını ihlal etme" çağrısında bulunduğunu vurguladı.


#Batı Şeria
#Filistin
#Gazze
#Ürdün
#Bezalel Smotrich
#İlhak

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