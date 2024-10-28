İsrail'in Gazze'ye yönenlik saldırılarında en az 4 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırıda ise bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği İHA saldırısında ise bir çocuk yaralandı.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde farklı bölgeleri yoğun bir şekilde bombalamaya devam etti. Bölgede çok sayıda evi de patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



