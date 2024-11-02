İsrail'de istihbarat skandalı: Yahya Sinvar tarafından hazırlanmıştı Netanyahu'nun yardımcısı gözaltına alındı

Gözaltılar, Gazze'deki işgalin başlangıcından bu yana İsrail hükümeti içindeki en büyük skandal olan istihbarat sızıntısını gündeme getirdi.





Netanyahu'nun söz konusu istihbarat sızıntılarından haberdar olup olmadığı ya da bu sızıntılara dahil olup olmadığı ise bilinmiyor. Olaya ilişkin bir süredir yayın yasağı bulunuyordu. Yasağın ardından Cuma günü bir hakim bazı ayrıntıları kamuoyuna açıkladı.









"Çok gizli" olarak nitelenen istihbarat raporu Alman gazetesi Bild'e sızdırıldı

Buna göre sızdırılan istihbarat, Eylül ayı başında Hamas lideri Yahya Sinvar tarafından hazırlandığı iddia edilen ve Hamas'ın rehine ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin stratejisini içeren bir belgeyle ilgili.





Axios'un haberine göre, belgeye dair "çok gizli" olarak nitelenen istihbarat raporu Alman gazetesi Bild'e sızdırıldı. Sızıntının ortaya çıkmasının ardından İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'ten olayı soruşturmasını istedi.





Shin Bet, İsrail polisi ve ordu tarafından yürütülen ortak bir soruşturma sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.





'Başka hiç kimse sorgulanmadı'

İsrailli hakimin Cuma günü yayınladığı bilgilere göre soruşturma, "hassas bilgi ve istihbarat kaynaklarını riske atan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşın hedeflerine ulaşma çabalarına zarar veren, gizli bilgilerin yasa dışı olarak sağlanmasına dair bir güvenlik ihlaline" odaklanıyor.





Netanyahu ofisinin olaya karıştığını reddederek, ismini vermediği diğer hükümet organlarını gizli bilgileri sızdırmakla suçladı. Netanyahu "Başka hiç kimse sorgulanmadı. Nedenini merak ediyorum" dedi.





İsrailli yetkililer şüphelilerden birinin Netanyahu'nun en yakın yardımcılarından biri olduğunu belirtiyor.









İlk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor

Skandalın Netanyahu ile İsrail ordusu ve istihbarat servisleri arasında giderek artan güvensizlik ve gerilimi daha da derinleştireceği düşünülüyor.





Netanyahu'nun birkaç hafta içinde yolsuzluk davası sebebiyle de ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyordu.



