Sumud Filosu davasının ilk duruşması başladı: 'Gözlerimi bağlayıp ellerimi kelepçelediler ve saatlerce dolaştırdılar'
Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında müştekilerin beyanları alınıyor. Duruşmada dinlenen müştekiler, İsrail askerleri tarafından kötü muameleye ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarını belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı müştekiler katıldı.
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Rıza Saka ve çok sayıda avukatın da katıldığı duruşmada izleyiciler de yer aldı.
Duruşmada beyanı alınan müştekilerden İkbal Gürpınar, teknelerine müdahale eden İsrailli askerlerin eşyaları da çaldıklarını, kadınların başörtülerini alıp çöpe attıklarını söyledi.
Daha sonra çıplak aramaya maruz kaldıklarını ve hapishaneye atıldıklarını ifade eden Gürpınar, orada tecavüze uğrayan kadınların olduğunu belirtti.
Sanıklardan şikayetçi olan Gürpınar, davaya katılma talebinde bulundu.
Müşteki Muhammed Fatih Sinan da bu davada müşteki olmaktan onur duyduğunu söyledi.
"Ciddi anlamda aşağılayan suçlamalar yöneltildi"
Gazeteci Ersin Çelik de İsrail askerleri tarafından kaçırıldıktan sonra Aşdod Limanı'na götürüldüklerini, burada da çok sayıda fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını söyledi.
"'Buraya Hamas teröristlerinin hikayesini yazmaya geldin.' dediler. Beni diğer arkadaşlardan ayırdılar, gözlerimi bağlayıp ellerimi kelepçelediler ve saatlerce dolaştırdılar. Orada Türk yetkililerle görüştürülmemize izin verilmedi. Cumhurbaşkanımızı kastederek bana 3 kez, 'Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'a paraları seninle mi yolladı?' dediler. Biz geldikten sonra Sumud Filosu katılımcılarına itibar suikastı yapıldı. Ciddi anlamda tahkir eden aşağılayan suçlamalar yöneltildi. Ben bunların da araştırılmasını istiyorum. Benzer bir durum Almanya'da ve Fransa'da da yaşandı. Ben bunun İsrail'le bağlantılı olduğunu düşünüyorum."
Müşteki Kasım Aktağ da Gazze'ye yolculukları devam ederken gemilerine tam teçhizatlı askerlerin indirildiğini, Aşdod Limanı'na vardıklarında sözlü şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete de uğradıklarını anlattı.
Türk olduklarını duyduklarında farklı muamelelere maruz kaldıklarını dile getiren Aktağ, "Bize, 'Siz sanıyorsunuz ki sıra size gelmeyecek, gelecek ve Filistinlilerin yaşadığını yaşayacaksınız.' dediler. Cezaevine vardığımızda bize 'Özgür Filistin'e gelmek istiyordunuz, özgür Filistin'e geldiniz.' dediler. Biz hücredeyken bomba sesi duyuyorduk ve o gece Gazze'nin bombalandığını duyduk, biz orada olduğumuz için onu yaptılar" diye konuştu.
Duruşmaya ara verildi.