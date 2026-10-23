Şok tabancasıyla işkence
The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, işgalci askerler, İsrail işkence merkezlerinde Filistinli esirlere karşı düzenli olarak ABD'den ithal edilen elektroşok silahları kullanmaya devam ediyor.
Gazetenin güvenlik nedeniyle ismini Essa olarak değiştirdiği Filistinli esirlerden biri yaptığı açıklamalarla yaşadığı dehşeti ortaya koydu. Essa, İsrailli askerlerin, kendisini cezaevinde, uygulanan vahşetle ün salmış olması nedeniyle “Cehennem Kanadı” olarak anılan bir bölüme sürüklediğini anlattı. Ardından askerlerden birinin kılıfından elektroşok tabancası çıkardığını anlatan Essa, askerin bu silahı vücuduna bastırdığını ve kendisini elektrik akımına maruz bıraktığını anlattı. Bu silahın izleri ise bir buçuk yıldır en az insanın vücudunda görülebiliyor. İsrail askeri başsavcısı Itai Ofir tarafından yürütülen bir soruşturmada, Temmuz 2024’te Sde Teiman işkence merkezinde de elektroşok silahlarının kullanıldığı ortaya çıkmıştı.