Gazze'de kalıcı işgal niyetlerini açıkça ilan ettiler: Pazar gününden itibaren çadırlarınızı alıp bize katılın

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimci gruplar Gazze’yi tamamen işgal etmek ve bölgede yeniden yasadışı yerleşim birimleri kurmak amacıyla küstah adımlar atmaya devam ediyor.

Aşırı sağcı tutumuyla bilinen ve kendilerine "Nachala" yerleşimci hareketi adını veren işgal grubu, Gazze sınırında yer alan Simhoni Ormanı içinde toplanarak geçici bir çadır kampı oluşturmuştu.

"ÇADIRINIZI ALIP BİZE KATILIN"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgenin güya resmi bir Yahudi yerleşim alanına dönüştüğünü öne süren Siyonist bir kadın yerleşimci, yayınladığı video ile diğer fanatik grupları da sınıra davet etti. Bölgeyi kalıcı bir işgal alanına çevirmeyi hedefleyen işgalci kadının, "Pazar gününden itibaren çadırlarınızı alıp bize katılın" şeklindeki küstah çağrısı tepkileri artırdı.

SINIR HATTINDA İŞGAL PROVASI

Gazze'nin kuzeyinde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini yeniden faaliyete geçirme talebiyle hareket eden grup, Simhoni Ormanı’nda kurdukları kampla işgalin boyutunu gözler önüne serdi. Filistinlilerin öz topraklarından sürgün edilmesini ve topraklarının gasbedilmesini savunan bu tür fanatik hareketlerin sınır hattındaki varlığı, bölgede tehlikenin ve provokasyonun boyutunu artırıyor.