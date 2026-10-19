İsrail saldırısında 7 çocuğunu aynı anda kaybetti: Filistinli anne yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı
Gazze'de düzenlenen İsrail saldırılarında 7 çocuğunu ve tüm geniş ailesini kaybederek hayatta tek başına kalan Filistinli anne Saide Avde, yaşadığı tarifsiz acıyı paylaştı. "Anne kelimesini o kadar özledim ki... Artık kimse bana anne demiyor" sözleriyle yürekleri dağlayan Avde, evlatlarının cenazesine ulaşabildiği için kendisini "şanslı" saydığını ifade etti.
Gazze’de 7 Çocuğunu Kaybeden Filistinli Annenin Yürek Yakan Acısı: "Anne Kelimesini O Kadar Özledim Ki..."
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü yıkıcı saldırılarda en büyük bedeli kadınlar ve çocuklar ödemeye devam ediyor. Saldırılarda 7 çocuğunun tamamını, eşini ve tüm geniş ailesini yitirerek yapayalnız kalan Filistinli anne Saide Avde, yaşadığı büyük yıkımı ve içerisindeki tarif edilemez boşluğu gözyaşlarıyla anlattı.
"KİMSE BANA ANNE DEMİYOR"
Evlatlarının yokluğuna alışmaya çalışan acılı anne, yaşadığı büyük özlemi şu yürek burkan sözlerle dile getirdi:
"CENAZELERİNİ BULDUĞUM İÇİN ŞANSLI ANNELERDENİM"
Gazzeli annelerin yaşadığı insanlık dışı çaresizliği de gözler önüne seren Saide Avde, evlatlarını kaybetmesine rağmen kendi durumunu acı bir dille kıyasladı:
ACI BİLANÇO
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı ve katliamlarda acı bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 74 bin 480'i aştı. Yaşamını yitirenlerin en az 21 binden fazlasını çocuklar oluşturuyor. Saldırılarda yaralananların toplam sayısı 175 bin 539'a ulaştı.
Enkaz altında veya ulaşılamayan yollarda hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu tahmin ediliyor.