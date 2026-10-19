İsrail saldırısında 7 çocuğunu aynı anda kaybetti: Filistinli anne yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı

Gazze’de 7 Çocuğunu Kaybeden Filistinli Annenin Yürek Yakan Acısı: "Anne Kelimesini O Kadar Özledim Ki..."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü yıkıcı saldırılarda en büyük bedeli kadınlar ve çocuklar ödemeye devam ediyor. Saldırılarda 7 çocuğunun tamamını, eşini ve tüm geniş ailesini yitirerek yapayalnız kalan Filistinli anne Saide Avde, yaşadığı büyük yıkımı ve içerisindeki tarif edilemez boşluğu gözyaşlarıyla anlattı.

"KİMSE BANA ANNE DEMİYOR"

Evlatlarının yokluğuna alışmaya çalışan acılı anne, yaşadığı büyük özlemi şu yürek burkan sözlerle dile getirdi:

"Anne kelimesini o kadar özledim ki... Evin içinde 'anne' diye bağıracak tek bir evladım kalmadı. Artık kimse bana 'anne' demiyor."

"CENAZELERİNİ BULDUĞUM İÇİN ŞANSLI ANNELERDENİM"

Gazzeli annelerin yaşadığı insanlık dışı çaresizliği de gözler önüne seren Saide Avde, evlatlarını kaybetmesine rağmen kendi durumunu acı bir dille kıyasladı:

"Ben Gazze'deki şanslı annelerdenim. En azından çocuklarımın cansız bedenlerine ulaşabildim, onları teşhis edebildim ve kendi ellerimle toprağa verebildim. Gazze'de halâ çocuklarının cenazelerine ulaşamayan, onları göremeyen, enkaz altında arayan binlerce anne var."

ACI BİLANÇO

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı ve katliamlarda acı bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 74 bin 480'i aştı. Yaşamını yitirenlerin en az 21 binden fazlasını çocuklar oluşturuyor. Saldırılarda yaralananların toplam sayısı 175 bin 539'a ulaştı.

Enkaz altında veya ulaşılamayan yollarda hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu tahmin ediliyor.