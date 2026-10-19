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İsrail’in bombaladığı binada alevlerin arasından kurtarılmıştı: Şefkat Eli Derneği Gazzeli Meryem’in yüzünü güldürdü
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10:40, 19/10/2026, Pazartesi

İsrail’in bombaladığı binada alevlerin arasından kurtarılmıştı: Şefkat Eli Derneği Gazzeli Meryem’in yüzünü güldürdü

İsrail’in Gazze’nin batısındaki Al-Rimal Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan ve ailesini kaybeden küçük Meryem Ghanem, yaşadığı acıyla yürekleri burkmuştu. Bombalanan binada çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Meryem’i ziyaret eden Şefkat Eli Derneği, küçük kızın yüzünü güldürdü.

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILMIŞTI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, sivillerin hayatında derin yaralar açmaya devam ediyor. Al-Rimal Mahallesi’ndeki bir binaya düzenlenen hava saldırısı sırasında çıkan yangında küçük Meryem Ghanem alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, saldırıdan ağır yaralı olarak çıktı.

VÜCUDUNDA ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Meryem’in vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu ve küçük kızın yaşadığı olayın ardından büyük bir şok geçirdiği belirtildi. Hastane yatağında oyuncak bebeğine sarılan Meryem’in görüntüleri, Gazze’de savaşın en ağır bedelini ödeyen çocukların yaşadığı acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

AİLESİNDEN GERİYE KALAN TEK KİŞİ

Saldırıda annesini ve ailesinin diğer üyelerini kaybeden Meryem, ailesinden hayatta kalan tek kişi oldu. Küçük kızın annesini aradığı ve yaşadığı dehşetin etkisinden çıkamadığı anlar yürekleri sızlattı.

ŞEFKAT ELİ DERNEĞİ MİNİK MERYEM’İ ZİYARET ETTİ

Gazze’de ağır acılar yaşayan küçük Meryem’i Şefkat Eli Derneği ziyaret etti. Derneğin ziyareti sırasında Meryem’in yüzünü güldüren anlar kameraya yansıdı. Ailesini kaybeden ve vücudundaki ağır yanıklarla mücadele eden küçük kızın yüzündeki tebessüm, yaşadığı acıların ortasında umut veren görüntüler arasında yer aldı.



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Başlıklar :GazzeİsrailŞefkat Eli DerneğiMeryem Ghanem
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