Film sahnesi değil Gazze: Alevlerin arasında çığlık çığlığa kalan küçük kız çocuğu böyle kurtarıldı
Siyonist İsrail, Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçlere ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde kentin batısındaki Al-Rimal mahallesindeki bir binayı bombaladı. Saldırıda ağır hasar alan binada yangın çıktı. Bombalama sırasında binada bulunan küçük bir Gazzeli kız çocuğu, alevlerin ortasında mahsur kaldı. Çocuğun yürekleri dağlayan çığlıkları üzerine çevredekiler seferber oldu. Yangının ortasına dalarak küçük kızı kurtaran Gazzeli adamın da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birine imza atan Siyonist İsrail, yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırmaya devam ediyor.
Siyonist İsrail, Gazze'nin Al-Rimal mahallesindeki bir binayı bombaladı. Saldırıda ağır hasar alan ve yangın çıkan binada küçük Meryem Ghanem mahsur kaldı. Ghanem'in yardımına çevredekiler koştu. Alevlerin arasına dalarak Gazzeli kız çocuğunu kurtaran Gazeteci Ali Alcaferavi dumandan etkilenerek bilincini kaybetti. Genç gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alevlerin ortasına atlayarak küçük çocuğu kurtarırken hastanelik olan gazeteci Ali Alcaferavi'nin geçen yıl İsrail yanlısı Gazzeli gruplar tarafından şehit edilen gazeteci Salih Alcaferavi'nin kardeşi olduğu öğrenildi.