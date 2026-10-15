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İsrail’in bombaladığı binada alevlerin arasından kurtarılmıştı: Ailesinden geriye bir tek küçük Meryem kaldı
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17:47, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 18:44, 15/10/2026, Perşembe

İsrail’in bombaladığı binada alevlerin arasından kurtarılmıştı: Ailesinden geriye bir tek küçük Meryem kaldı

İşgalci İsrail’in Gazze’nin batısındaki Al-Rimal Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısı, küçük Meryem Ghanem’in hayatını altüst etti. Bombalanan binada çıkan yangında alevlerin ortasında mahsur kalan Meryem, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan küçük kız, annesi ve tüm ailesini kaybetti.

Siyonist İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalci güçlere ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Gazze’nin batısındaki Al-Rimal Mahallesi’nde bulunan bir binayı bombaladı. Saldırının ardından ağır hasar alan binada yangın çıktı.

ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDI

Bombalama sırasında binada bulunan küçük Meryem Ghanem, çıkan yangında alevlerin ortasında mahsur kaldı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, onu kurtarmak için seferber oldu. Yangının içine girerek Meryem’i kurtaran Gazzeli bir kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR VAR

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan Meryem Ghanem, hastanede tedavi altına alındı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan küçük kızın, yaşadığı olayın ardından büyük bir şok geçirdiği belirtildi. Hastane yatağında oyuncak bebeğine sarılan Meryem’in yaşadığı acı, Gazze’de sivillerin maruz kaldığı yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi.

AİLESİNDEN GERİYE KALAN TEK KİŞİ

Saldırıda Meryem’in annesi ve ailesinin diğer üyeleri hayatını kaybetti. Ailesinden hayatta kalan tek kişi olan küçük kız, annesini ararken yaşadığı dehşetin etkisinden çıkamadı. Küçük kızla ilgilenen bir kişi, Meryem ve annesinin evlerinde oturdukları sırada hedef alındıklarını belirterek anne ve kızının siviller olduğunu, hiçbir suçlarının bulunmadığını ifade etti. Annenin dul bir kadın olduğunu da aktaran kişi, yaşananların son derece ağır olduğunu vurguladı.

Annesini, kardeşlerini ve babasını kaybeden Meryem, hastane yatağında oyuncak bebeğine sarılarak hayata tutunmaya çalışıyor. Küçük kızın hikâyesi, Gazze’de savaşın en ağır bedelini ödeyen çocukların yaşadığı acıyı bir kez daha ortaya koyuyor.


Film sahnesi değil Gazze: Alevlerin arasında çığlık çığlığa kalan küçük kız çocuğu böyle kurtarıldı
Dünya
Film sahnesi değil Gazze: Alevlerin arasında çığlık çığlığa kalan küçük kız çocuğu böyle kurtarıldı

Başlıklar :Meryem GhanemGazzeİsrail
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