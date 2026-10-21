22:54, 21/10/2026, Çarşamba
Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan çiftçiye İsrail güçlerinden müdahale: Aktivist ve gazeteci gözaltına alındı
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Taybeh beldesinde zeytin hasadı yapan bir Filistinli çiftçiye ve beraberindeki bağımsız gözlemcilere İsrail güvenlik güçleri müdahale etti. Zeytin toplama faaliyetini engellemek üzere araziye intikal eden güvenlik güçleri, saldırıları belgeleyen aktivist ve gazeteciyi gözaltına aldı.
Hasat sırasında yaşanan arbede kameraya yansıdı
Bölgede bulunan uluslararası gözlemcilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere göre, arazisinde hasat yapan Filistinli çiftçinin bulunduğu noktaya çok sayıda asker ve polis ekibi sevk edildi. Çiftçinin engellenmesi üzerine alanda bulunan aktivistlerle güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Olay yerine gelen polis birimlerinin, sahada çekim yapan aktivist gazeteciyi gözaltına aldığı ve bu sırada çevredeki diğer gözlemcilerle arbede yaşandığı bildirildi. Müdahale anları çevredeki aktivistler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.