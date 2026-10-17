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Gazze’de enkazdan çıkarılan 75 naaşa 3 yıl sonra yürek yakan veda
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23:02, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 00:11, 18/10/2026, Pazar

Gazze’de enkazdan çıkarılan 75 naaşa 3 yıl sonra yürek yakan veda

İsrail'in saldırılarında yıkılan evlerin enkazından 3 yıl sonra çıkarılan 75 Filistinlinin naaşı, Gazze'nin Derec Mahallesi'nde beyaz kefenlere ve Filistin bayraklarına sarıldı. Aile fertlerini kaybeden Gazzeliler cenazelerin başında mum yakıp nöbet tutarken, "Yaramız hiç iyileşmedi, toprağımızı terk etmeyeceğiz" mesajı verdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği acımasız bombardımanlarda yıkılan binaların altında kalan masum sivillerin naaşlarına yıllar sonra ulaşılabiliyor. Saldırılar sonucu yerle bir olan evlerin enkazından tam 3 yıl sonra çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 75 Filistinlinin naaşı, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi’nde bir araya getirildi.

Beyaz kefenlere ve Filistin bayraklarına sarılan cenazelerin başında toplanan yakınları, sabah saatlerinde toprağa verilecek sevdikleri için mumlar yakarak gece boyunca dualar etti.

13 Aralık 2023’te evlerini hedef alan bombardımanda babasını, kardeşlerini ve akrabalarını kaybettiğini belirten Muhammed Ataullah, saldırıdan yalnızca 8 yaşındaki yeğeninin sağ kurtulabildiğini söyledi. Yaşadığı derin acıyı dile getiren Ataullah, şöyle konuştu:

"Yaramız iyileşmedi. Her gün kanamaya devam ediyoruz. Toprağımıza bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bize ne yaparsanız yapın bu toprakları terk etmeyecek, göç etmeyeceğiz."

Gazze Şeridi’nin güneyinde bulundukları süre boyunca aralıksız süren saldırılar ve arama-kurtarma ekipmanı yetersizliği nedeniyle ailesinin cenazelerine uzun süre ulaşamadıklarını belirten Ebu Heysem Haccac da "Durum çok ama çok zordu" diyerek yıllar süren çaresiz bekleyişin ardından yakınlarının naaşlarına kavşabildiklerini kaydetti.

Başlıklar :GazzeFilistinİsrail
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