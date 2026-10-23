Gazze'de yürek burkan feryat: Gazzeli gencin evlenebilmek için yaptığı tüm hazırlık İsrail bombasıyla yok oldu

Gazze Şeridi’nde İsrail’in ateşkese ve uluslararası uyarılara rağmen aralıksız sürdürdüğü saldırılar, her gün yeni insanlık dramlarına sahne oluyor. 3 yılı aşkın süredir süren saldırılarda evini, ailesini ve tüm varlığını kaybeden Filistinliler, her defasında hayata sıfırdan tutunmaya çalışırken İsrail bombardımanı bu yeni başlangıçları da yok ediyor.

İSRAİL GAZZELİ GENCİN UMUTLARINI BOMBALADI

Son olarak Gazze'de evlenebilmek amacıyla tüm birikimini harcayan genç bir Filistinlinin yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Bütün parasıyla evlilik hazırlığı yapan ve başını sokabileceği bir yuva kurabilmek için çadır ve brandalar satın alan genç, İsrail'in düzenlediği bombardımanla yıkıma uğradı. Yerel gazetecilerin kameralarına yansıyan görüntülerde gözyaşları içinde feryat eden genç, şu ifadeleri kullandı:

"20 bin şekel karşılığında brandalar ve çadırlar aldım ki evlenebileyim. Hepsini yok ettiler..."

YIKIMA RAĞMEN DİMDİK AYAKTA

Yaşadığı büyük kayba ve çaresizliğe rağmen umudunu kaybetmeyen Filistinli genç, işgalcilere ve zorluklara inat pes etmeyeceğini belirterek, "Vallahi düğünümü yapacağım. Hepiniz davetlisiniz" sözleriyle hem moralini hem de Gazze halkının direniş ruhunu diri tutmayı başardı. Gencin metaneti kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

SÖZDE ATEŞKESTEN BU YANA BİN 500 KİŞİ KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği ihlaller ve nokta saldırıları bilançoyu her geçen gün ağırlaştırıyor.

Sağlık yetkililerinin ve resmi verilerin aktardığına göre, İsrail ordusunun yürürlükteki ateşkesten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 1.500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 5.000'den fazla kişi ise yaralandı. Aynı süreçte enkaz altından çıkarılan cenaze sayısı da 800'ü aştı.

Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında toplam can kaybı 74 bin 500’e yaklaştı, yaralı sayısı ise 175 binin üzerinde seyrediyor.