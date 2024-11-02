UNRWA'nın faaliyetlerini durduran katil sürüsü İsrail'e tepkiler sürüyor: Arap Birliği olağanüstü toplanacak

Siyonist İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim Aksa Tufanı'na katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.





Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.









AB, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Birlik adına yaptığı yazılı açıklamada, yasanın uygulanması neticesinde UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere bölge genelinde milyonlarca insana sağladığı eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi "hayati" faaliyetlerin engelleneceği anımsatılarak, "UNRWA'nın 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve o tarihten bu yana yenilenen yetkisi doğrultusunda hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürmeye devam edebilmesi elzemdir" ifadesi kullanıldı.









Rusya: İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararı uluslararası hukuku ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verme yönündeki kararının, uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlıktan, İsrail Meclisi'nin (Knesset), UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.





UNRWA'nın, Filistinliler için insani yardım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında tek destek kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu karar yüzünden işgal altındaki topraklarda 650 bin Filistinli çocuğun eğitimden ve milyonlarca Filistinlinin de gerekli yardımdan mahrum kalabileceği belirtildi.





Açıklamada, Gazze Şeridi'nin 2. Dünya Savaşı'ndan beri en yoğun bombardımanlara maruz kaldığı kaydedilerek, "Bu karar, Arap-İsrail bölgesinde kanın benzeri görülmemiş şekilde döküldüğü dönemde alındı. Bu, milyonlarca Filistinlinin toplu cezalandırma biçimi olacak. Bu yasa tasarısının kabul edilmesi, BM Genel Kurulu ve tüzüğündeki kararları dahil uluslararası hukuk normlarını ihlal etmesinden ziyade, İsrail'in BM'ye kabul edilmesi şartlarıyla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.









Arap Birliği, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

Arap Birliği, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına yanıt vermek amacıyla bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.





Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Ürdün'ün talebiyle "İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasına tepkiyi tartışmak üzere" bugün Yemen'in başkanlığında Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılmasına karar verildiği belirtildi.









BM üyeleri, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasasına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasayı kabul etmesine tepki gösterdi.





Burada oturuma başkanlık yapan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BMGK'de kabul edilen kararların uygulanmamasına tepki göstererek, bunun hem BMGK'yi hem de alınan kararları anlamsızlaştırdığını dile getirdi.





Cassis, "(Gazze'deki) İhtilaftan bir çıkış yolu bulmalıyız" dedi. Gazze'ye insani yardımın artırılmasının tek başına sorunları çözemeyeceğini ve acıyı sonlandırmayacağını belirten Cassis, yıkım ve şiddetin sürmesinin insanlıkla ters düştüğünü dile getirdi.









UNRWA yasağı: İsrail kuruluşundan beri BM'yi hedef alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Basri Bülbül, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini durdurmaya yönelik hukuksuz düzenlemelerini kaleme aldı.





Bülbül, 'BM Şartı'nın 105. Maddesi BM temsilcilerinin yargı muafiyetine sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. BM binaları da dokunulmaz olup, taraf devletlerin müdahalelerine karşı hukuki koruma altındandır. UNRWA, Genel Kurul'a bağlı bir organdır. Genel Kurul, UNRWA'nın korunması amacıyla UAD'den İsrail'in çıkardığı kanunların uygulanmasından doğacak uluslararası hukuka aykırılıkları tespit eden bir karar almasını isteyebilir. BM Filistin Uzlaştırma Komisyon'u Başkanı Count Folke Bernadotte'nin 1948'de Kudüs'te öldürülmesi ile başlayan süreç bugün UNRWA'yı yok etme çabalarıyla kendini gösteriyor'' dedi.



