UNRWA kararının hesabı sorulmalı

İsrail Parlamentosu (Knesset), geçtiğimiz günlerde, Gazze'de işlediği soykırıma karşı son kale olarak kalan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Gazze’deki insani krizin derinleşmesi için elinden geleni yapan İsrail’in kararını, 20 yıl UNRWA Çalışanlar Birliği Başkan Yardımcılığı yapan Talel Al-Assar Yeni Şafak’a değerlendirdi. Al-Assar, “Bu karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafından temsil edilen uluslararası meşruiyete açık bir meydan okuma olarak değerlendirilmektedir. İsrail uluslararası hukukun üstünde olmamalı ve böyle bir karar üzerine derhal hesap vermeli” dedi.





GAZZE'DE BİN 123 PERSONEL HİZMET VERİYOR

1949 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla kurulmuş olan UNRWA’da 20 yıl UNRWA Çalışanlar Birliği Başkan Yardımcılığı yapan Talel Al-Assar, UNWRA’nın Ürdün, Lübnan, Suriye ve Ortadoğu’da kayıtlı yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteciye destek ve koruma sağladığını ifade etti. Bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarına rağmen Gazze'deki Filistinlilere kısıtlı imkanlarla yardımı sürdürdüklerini söyleyen El-Assar, “Bölgede, 79 tıbbi noktada ve UNRWA’ya bağlı 27 merkezden 6'sında çalışmalar devam ediyor. Bu sağlık merkezlerinde ayakta tedavi hizmetleri olmak üzere, birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Yaklaşık bin 123 UNRWA çalışanı, Gazze genelinde faaliyet gösteren sağlık merkezleri ve tıbbi noktalarda, 7 Ekim 2023’den bu yana ulaşılan insanların yarısından fazlasına sağlık hizmetleri sağlamak için çalışmaya devam ediyor. Gazze’nin yanında Filistin’in birçok bölgesinde ihtiyaç sahibi olan Filistinlilere yardımda bulunan UNRWA, Batı Şeria’da da aktif olarak faaliyet yürütüyor. Eğitim, sağlık hizmetleri, insani yardım, ekonomik ve psikolojik destek sağlanıyor” ifadelerini kullandı.





ÇOCUKLARA EĞİTİM İMKANI SAĞLIYORLAR

UNRWA’nın insani yardım desteklerinin yanında 1 yıldan fazla süredir işgalcilerin saldırılarından dolayı eğitim alamayan çocuklara eğitim desteği verdiğini belirten El-Assar, “Gazze’de 659 binden fazla çocuk okula gitmiyor. 1 Ağustos'ta ‘Öğrenime Dönüş’ adı altında okula gidemeyen öğrenciler için proje geliştirildi, 750 okul danışmanı ve 500 öğretmenin desteğiyle UNRWA’nın barınma merkezlerinin yüzde 57'si kız olan 11 binden fazla çocuk, kurumun sunmuş olduğu eğitimlerden yararlanıyor. Ayrıca bölgede UNRWA'nın sosyal hizmet ekibi yaklaşık 182 bin 692 yerinden edilmiş kişiye psikolojik ilk yardım, psiko-sosyal destek sağlıyor” diye konuştu.





KAPATILMASI İNSANİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİR

UNRWA'nın kapatılmasının insani krizi çok daha fazla derinleştireceğini söyleyen El-Assar, şunları kaydetti: “Sivillere sağlanan acil yardım destekleri duracak bu durumda kötü olan durumu daha da kötüleştirecek. Birçok aile UNRWA'nın sağladığı gıda ve mali yardıma bağımlı ve bu yardımın kapatılması ekonomik koşulların kötüleşmesine neden olacak. UNRWA okullarının kapatılması, çocuklar ve gençler arasında okuma-yazma oranlarını azaltacak. Ekonomik baskılar arttıkça aileler içerisinde sosyal ilişkiler bozulacak. UNRWA'nın kapatılması, aynı zamanda Filistinliler arasında uluslararası topluma yönelik hayal kırıklığının da artmasına neden olur” dedi.





İSRAİL DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR

İsrail’in derhal hesap vermesi gerektiğine vurgu yapan El-Assar, “Cenevre sözleşmesinde çatışma ortamlarında sivillerin, korunmasına yönelik karar İşgalciler tarafından ihlal ediliyor. Bu yapılanlar uluslararası hukuka aykırı devletler, sivilleri, sağlık çalışanlarını ve yardım kuruluşlarında görev alanları korumalı. BM üye devletleri, Gazze’de İsrail’in işlediği soykırımı hukuki olarak cezalandırmalı ve yaptırımlar uygulamalı. Bu karar, İsrail tarafından temsil edilen açık bir meydan okuma olarak değerlen- dirilmektedir. İsrail uluslararası hukukun üstünde olmamalı ve böyle bir karar üzerine derhal hesap vermeli" cümlelerini sarf etti.



