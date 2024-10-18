İsrail'den BM güçlerini vurmak için tiyatro: UNRWA Genel Komiserinden kirli oyuna yalanlama

İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırıda Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ı şehit etti. Sinvar'ın taşıdığı eşyaları sosyal medyada paylaşan İsrail kaynakları, yayınladıkları fotoğrafta üzerinde 'UNRWA öğretmeni' yazan bir kişinin pasaportunu gösterdi. Daha önce Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü (UNRWA) defalarca hedef alan İsrail'in, BM birliklerini vurmak adına bahane bulmak için hazırladığı tiyatro kısa sürede çöktü. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, fotoğrafta pasaportu gösterilen kişinin UNRWA personelinin hayatta olduğunu ve Mısır'da yaşadığını söyledi.
Fotoğraflarda bir mermi, tespih, mendil ve para gibi objeler dikkat çekerken bir de pasaport yer aldı.
Ancak UNRWA birimlerini defalarca hedef alan İsrail'in 'BM birliklerini vurmak için bahane bulmak' tezgahladığı bu kirli oyun kısa sürede ifşa oldu.
BM güçlerini vurmak için tezgah kuran İsrail'den tiyatro
Lazzarini, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bir kez daha teyit edilmemiş bilgilerin UNRWA ve çalışanlarını itibarsızlaştırmak için kullanıldığını vurgulayan Lazzarini, bugün, sosyal medyada ve İsrail basınında bir UNRWA çalışanının Gazze'de Hamas lideriyle birlikte "öldürüldüğüne" dair haberlerin yer aldığını belirtti.
"UNRWA personeli hayatta ve Mısır'da yaşıyor"
Lazzarini, "UNRWA personelinin hayatta olduğunu teyit ederim, kendisi şu anda Mısır'da yaşamakta." dedi.