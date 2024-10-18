İsrail'den BM güçlerini vurmak için tiyatro: UNRWA Genel Komiserinden kirli oyuna yalanlama

Terör devleti İsrail, İsmail Haniye’den sonra Hamas’ın yeni lideri olan Yahya Sinvar’ı da şehit etti. Sinvar’ın şehit edilmeden üç sene önce verdiği röportaj gündeme geldi. Vice News adlı YouTube kanalında yayınlanan röportajda Yahya Sinvar, sevenlerinden çokça takdir gördüğü bir konuşma gerçekleştirmişti. Uluslararası toplumun ve küresel örgütlerin işgalcileri durduramadığı belirten Sinvar, “Ne yazık ki dünya işgalci savaş makinesinin genç insanlarımızı öldürmesini sadece izledi.” dedi. Sinvar sözlerinin devamında sunucunun “Hamas İsraillilerin bulunduğu sivil yerleşimlerini bombalıyor. Onların sizi savaş suçu işlemekle suçlamasına nasıl cevap verirsiniz?” sorusuna, İsrail’in sivilleri bilerek hedef aldığını, Hamas’ın onların kullandığı gibi nokta atışı vurabilecekleri teknolojide silahlarının olmadığını, ellerindeki roketlerle Filistin halkını korumaya çalıştığını ifade etti.