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İsrail'den BM güçlerini vurmak için tiyatro: UNRWA Genel Komiserinden kirli oyuna yalanlama

İsrail'den BM güçlerini vurmak için tiyatro: UNRWA Genel Komiserinden kirli oyuna yalanlama

00:3918/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
AA
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İsrail'in BM personelini hedef alan tiyatrosuna UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den yalanlama geldi.
İsrail'in BM personelini hedef alan tiyatrosuna UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den yalanlama geldi.

İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırıda Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ı şehit etti. Sinvar'ın taşıdığı eşyaları sosyal medyada paylaşan İsrail kaynakları, yayınladıkları fotoğrafta üzerinde 'UNRWA öğretmeni' yazan bir kişinin pasaportunu gösterdi. Daha önce Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü (UNRWA) defalarca hedef alan İsrail'in, BM birliklerini vurmak adına bahane bulmak için hazırladığı tiyatro kısa sürede çöktü. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, fotoğrafta pasaportu gösterilen kişinin UNRWA personelinin hayatta olduğunu ve Mısır'da yaşadığını söyledi.

Siyonist katil İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırı ile
Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar
'ı şehit etti.
İsrailli kaynaklar, Sinvar'ın yanında
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)
çalışanının da öldürüldüğünü ileri sürerek
Hamas
liderinin 'yanında taşıdığı eşyalar' olarak nitelendirdiği bazı nesneleri sosyal medyadan paylaştı.

Fotoğraflarda bir mermi, tespih, mendil ve para gibi objeler dikkat çekerken bir de pasaport yer aldı.

Pasaportun, UNRWA bünyesinde çalışan
Hani H. S. Zourob Mahasen
adlı bir öğretmene ait olduğu görüldü.

Ancak UNRWA birimlerini defalarca hedef alan İsrail'in 'BM birliklerini vurmak için bahane bulmak' tezgahladığı bu kirli oyun kısa sürede ifşa oldu.

BM güçlerini vurmak için tezgah kuran İsrail'den tiyatro

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini
, İsrail kaynaklarında, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın yanında bir UNRWA çalışanının "öldürüldüğü" iddiasının dezenformasyon olduğunu bildirdi.

Lazzarini, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bir kez daha teyit edilmemiş bilgilerin UNRWA ve çalışanlarını itibarsızlaştırmak için kullanıldığını vurgulayan Lazzarini, bugün, sosyal medyada ve İsrail basınında bir UNRWA çalışanının Gazze'de Hamas lideriyle birlikte "öldürüldüğüne" dair haberlerin yer aldığını belirtti.

"UNRWA personeli hayatta ve Mısır'da yaşıyor"

Lazzarini, "UNRWA personelinin hayatta olduğunu teyit ederim, kendisi şu anda Mısır'da yaşamakta." dedi.

Genel Komiser Lazzarini, "
Dezenformasyon kampanyalarına son vermenin zamanı geldi.
" ifadesini kullandı.

Yahya Sinvar’dan geriye o unutulmaz sözleri kaldı: Ne yazık ki dünya öldürülürken çok uysal olmamızı bekliyor

Terör devleti İsrail, İsmail Haniye’den sonra Hamas’ın yeni lideri olan Yahya Sinvar’ı da şehit etti. Sinvar’ın şehit edilmeden üç sene önce verdiği röportaj gündeme geldi. Vice News adlı YouTube kanalında yayınlanan röportajda Yahya Sinvar, sevenlerinden çokça takdir gördüğü bir konuşma gerçekleştirmişti. Uluslararası toplumun ve küresel örgütlerin işgalcileri durduramadığı belirten Sinvar, “Ne yazık ki dünya işgalci savaş makinesinin genç insanlarımızı öldürmesini sadece izledi.” dedi. Sinvar sözlerinin devamında sunucunun “Hamas İsraillilerin bulunduğu sivil yerleşimlerini bombalıyor. Onların sizi savaş suçu işlemekle suçlamasına nasıl cevap verirsiniz?” sorusuna, İsrail’in sivilleri bilerek hedef aldığını, Hamas’ın onların kullandığı gibi nokta atışı vurabilecekleri teknolojide silahlarının olmadığını, ellerindeki roketlerle Filistin halkını korumaya çalıştığını ifade etti.


#Yahya Sinvar
#israil
#Philippe Lazzarini
#UNRWA
#Hamas

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