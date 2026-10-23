İsrail’in Gazze’de İHA ile hedef aldığı grupta 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin merkezindeki Nasr Caddesi’nde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar ise Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı bölgesinde konuşan Filistinli bir görgü tanığı, hayatını kaybeden kişinin öğretmen olduğunu ve ailesine yiyecek aldıktan sonra evine döndüğünü söyledi. Görgü tanığı, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek Arap ülkelerine ve uluslararası topluma çağrıda bulundu ve saldırıların durdurulmasını istedi.