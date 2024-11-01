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İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: 47 Filistinli katledildi

İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: 47 Filistinli katledildi

14:221/11/2024, Cuma
IHA
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Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun saldırılar devam ediyor. Saldırılar sonucu 47 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah kenti, Nuseyrat Mülteci Kampı ve El-Zawayda bölgesinde evleri vurdu.

Kadın ve çocukları hedef aldı

Yerel kaynaklar, bombardımanda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 47 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.


Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.


Gazze'de acı dolu gece: İsrail saldırıda 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ebu Khadra ve Saydem ailelerine ait iki eve düzenlenen saldırı, kampta büyük bir trajediye neden olurken, yaşamını yitirenler arasında yalnızca bir aylık olan Tamer bebeğin de olması acıyı derinleştirdi. Filistinli yaralılar ve kaybettikleri yakınlarının naaşları, Aksa Şehitleri Hastanesi ve Avde Hastanesi morglarına taşındı. Saldırıda yaralananlar arasında çocuklar ve yaşlılar da bulunurken, kampa gelen ambulanslar can kayıplarının ve yaralıların taşınmasında durmaksızın görev yaptı. Yakınlarını kaybeden Filistinli ailelerin yaşadığı derin üzüntü, Nuseyrat Kampı'nın her köşesine yansıdı. Olayı görüntüleyen yerel kameraman Anas Zeyad Fteha'nın çektiği görüntülerde, ambulanslara taşınan yaralılar ve yas tutan aileler acı bir tabloyu gözler önüne serdi.


#Gazze
#İsrail
#soykırım

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