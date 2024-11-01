İsrail 392 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 259'a çıktı

Birleşmiş Milletler’e bağlı yardım kuruluşu UNRWA’yı yasaklayan, Lübnan’da BM askerlerine saldıran ve hiçbir BM kararını tanımayan İsrail, kurumda da istenmeyen ülke haline geldi. BM Özel Raportörü Francesca Albanese, soykırımcı İsrail’in BM’den uzaklaştırılmasını istedi. New York’taki BM binasında basın açıklaması yapan Albanese, uluslararası mahkemelerin Gazze ve Batı Şeria’daki katliamlar üzerine aldığı kararların uygulanmamasını da eleştirdi: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in askeri varlığını koşulsuz ve mümkün olan en kısa sürede tamamen geri çekmesini emretti. BM kararıyla kurulan İsrail’in BM’den atılması için 6. maddenin işletilmesi gerekiyor. Bu maddeye göre bir ülke BM anlaşmasındaki ana ilkeleri ısrarla ihlal ederse Güvenlik Konseyi’nin tavsiye kararı ve BM Genel Kurulu’ndaki oylamayla ihraç edilebiliyor. Çin, Tayvan’ın BM’deki sandalyesini ise BMGK’yı baypas ederek almıştı.