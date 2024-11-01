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İsrail 392 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 259'a çıktı

İsrail 392 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 259'a çıktı

14:081/11/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 43 bin 259'a yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 55 kişi öldü, 186 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 43 bin 259'a yükseldi.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 392 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 saatte 3 katliam!

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği
"3 katliamda"
55 kişinin hayatını kaybettiği, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 259'a, yaralı sayısının da 101 bin 827'ye yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


İsrail BM'den ihraç edilsin

Birleşmiş Milletler’e bağlı yardım kuruluşu UNRWA’yı yasaklayan, Lübnan’da BM askerlerine saldıran ve hiçbir BM kararını tanımayan İsrail, kurumda da istenmeyen ülke haline geldi. BM Özel Raportörü Francesca Albanese, soykırımcı İsrail’in BM’den uzaklaştırılmasını istedi. New York’taki BM binasında basın açıklaması yapan Albanese, uluslararası mahkemelerin Gazze ve Batı Şeria’daki katliamlar üzerine aldığı kararların uygulanmamasını da eleştirdi: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in askeri varlığını koşulsuz ve mümkün olan en kısa sürede tamamen geri çekmesini emretti. BM kararıyla kurulan İsrail’in BM’den atılması için 6. maddenin işletilmesi gerekiyor. Bu maddeye göre bir ülke BM anlaşmasındaki ana ilkeleri ısrarla ihlal ederse Güvenlik Konseyi’nin tavsiye kararı ve BM Genel Kurulu’ndaki oylamayla ihraç edilebiliyor. Çin, Tayvan’ın BM’deki sandalyesini ise BMGK’yı baypas ederek almıştı.


#gazze
#israil
#soykırım

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