Netanyahu'nun medya ikiyüzlülüğü: Haaretz'in sahibinin 'Filistinli özgürlük savaşçıları' çıkışı rahatsız etti

Amos Schocken
İsrailli Haaretz gazetesinin sahibi Amos Schocken, katıldığı konferansta "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesini kullandı. Schocken'in bu sözleri etkisi altına aldığı Batı medyasıyla soykırımı örtbas etmeye çalışan Netanyahu hükümetini rahatsız etti. Söz konusu ifadenin 'kabul edilemez' olduğunu savunan İsrail İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile gazete ile ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
İsrailli Haaretz gazetesinin sahibi
Amos Schocken
'in, Netanyahu hükümetini eleştirerek "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesini kullandığı Londra'daki konferans konuşmasının ardından İsrail İçişleri Bakanlığı gazete ile ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
Gerçeği haykıran ifadeden rahatsız oldular
Gerçeği haykıran ifadeden rahatsız oldular
İsrail İçişleri Bakanlığı
ndan yayımlanan açıklamada, Haaretz gazetesiyle yürütülen faaliyetlerin ve işbirliğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, Schocken'in, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da ve Gazze'de "
ikinci Nekbe
" yaşattığı açıklamasının ve "
Filistinli özgürlük savaşçıları
" ifadesinin kabul edilemez olduğu savunuldu.
"Filistinli özgürlük savaşçıları"
"Filistinli özgürlük savaşçıları"
Haaretz
'in 27 Ekim'de
Londra
'da organize ettiği konferansta konuşan Amos Schocken, "
(Netanyahu hükümeti), İsrail'in terörist olarak adlandırdığı Filistinli özgürlük savaşçılarına karşı savaşırken (yasa dışı) yerleşimleri savunmanın her iki tarafa da maliyetini göz ardı ediyor.
" açıklamasında bulunmuştu.
İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'de ve İsrail işgali topraklarda yaşananlara değinen Schocken, "
Şu anda işgal altındaki topraklarda ve Gazze'nin bir kısmında yaşananlar bir anlamda ikinci bir Nekbe'dir.
" demişti.
"Bir Filistin devleti kurulmalıdır"
"Bir Filistin devleti kurulmalıdır"
Tel Aviv hükümetinin Filistinlilere karşı yürüttüğü politikayı eleştiren Schocken, "Netanyahu hükümeti, Filistin halkına zalim bir apartheid rejimi dayatmayı umursamıyor." diye konuşmuştu.
Ayrıca Schochen, "
Bir Filistin devleti kurulmalıdır. Bence bunu başarmanın tek yolu İsrail'e, ona karşı çıkan liderlere ve yerleşimcilere karşı yaptırımlar uygulamaktır.
" ifadelerini kullanmıştı.
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