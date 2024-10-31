Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

13:2731/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor.

İşgalci İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyinde Deyr Zehrani beldesine gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda bir ev yıkılırken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçu birlikleri Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesindeki Şeyhayn beldesine "fosfor içeren" top mermileriyle saldırı gerçekleştirdi.

Batı Bekaa bölgesindeki Sahmer beldesine yönelik saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in aynı bölgede Karaun yolu üzerindeki bir motosikleti insansız hava aracıyla hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait İHA, Başkent Beyrut'un doğusundaki El-Bekaa-Arya yolu üzerinde bir aracı da füzeyle hedef aldı.

İsrail ile Hizbullah arasında El-Hiyam beldesinde ise çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, beldenin doğusundan iç kesimlere doğru ilerlemeye çalışıyor.



#İsrail
#Lübnan
#Filistin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlığınıza dost, mucizevi besin: Resmen şifa kaynağı protein eksiğini gideriyor