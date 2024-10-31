İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail tarafından öldürülen Hasan Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ın yeni lideri olan Naim Kasım ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kasım, "Gazze'ye desteğe devam edeceğiz. İsrail'le çarpışmaya devam edeceğiz. Direnişin bayrağı yükseliyor" dedi. "İran politik destekler veriyor ve bizimle iş birliği yapıyor" diyen Kasım, "İsrail ve Amerika bizi yönetmesin diye savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.