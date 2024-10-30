Hizbullah Şura Konseyi tarafından yeni lider olarak seçilen Naim Kasım, yeni lider olarak ilk kez canlı yayına çıkarak açıklamalarda bulundu, dünyaya seslendi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın yeni lideri olan Naim Kasım şu açıklamalarda bulundu:

"İsrail topraklarını genişletmek istiyor. İsrail'in yaptıklarını unutabilir miyiz. 75 yıldır Filistinlileri öldürüyorlar ve topraklarını ellerinden alıyorlar. Kutsal değerlerimize saldırıyorlar. Aksa Tufanı 75 yıllık işgali reddeden bir operasyon oldu. İsrail Lübnan'a da girdi. 1982'den 2000'e kadar işgale devam ettiler. Lübnan'ın içine girmek ve işgal etmek istediler. Hizbullah'ın direnişi ile İsrail'i ülkemizden çıkarttık. Hem direniş hem ordu hem halk olarak İsrail'e karşı direndik. 2006 Temmuz'unda 1701 sayılı karara rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Biz de, 'bu saldırıların sonu olmalı' dedik. 2006'nın sonundan geçen yıla kadar her gün Lübnan'a saldırdılar. 39 bin kez hava ve deniz sahamızı ihlal ettiler. Fotoğraf çekiyorlardı, bilgi alıyorlardı.

İsrail ve Amerika bizi yönetmesin diye savaşıyoruz

İsrail'le çarpışmaya devam edeceğiz. Gazze'ye desteğimiz sürecek. Önümüzde ödenecek çok bedel var. Benim görevim önceki liderimin yoludur. Biz İsrail ve Amerika bizi yönetmesin diye savaşıyoruz. İşgal edilen topraklarımızı özgürleştirmek için savaşıyoruz.

'İran bizi destekliyor'

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşı yanlarında durduğunu belirten Kasım, “Kimse bizim adımıza savaşmıyor ve biz de kimse adına savaşmıyoruz, kendi toprağımız için savaşıyoruz. Bizim projemiz topraklarımızı korumak ve ülkemizi savunmak. İran bizi destekliyor ve bizden hiçbir şey istemiyor ve İsrail ‘e karşı bizi desteklemek isteyen tüm Arap ve İslam ülkelerini memnuniyetle karşılıyoruz. İran direnişe verdiği destek için ödediği bedelin farkındadır ve şehit Korgeneral Süleymani aracılığıyla direnişe kimsenin vermediğini vermiştir. Biz kendi topraklarımızda savaşıyor ve işgal altındaki topraklarımızı kurtarıyoruz ve kimse bizden bir şey istemiyor ya da bizi bir şey yapmaya mecbur bırakmıyor” dedi.

Naim Kasım kimdir?

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Lübnan'ın güneyindeki Kfar Fila kasabasında doğan Naim Kasım, Lübnan Üniversitesi'nde kimya eğitimi aldı ve bir süre kimya öğretmeni olarak çalıştı.

Bu dönemde dini eğitimler de alan Kasım, öğrenciler arasında dini bağlılığı teşvik etmeyi amaçlayan Lübnan Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurulmasına katkıda bulundu.

1970'lerde, İmam Musa Sadr tarafından kurulan ve Lübnan'ın tarihsel olarak göz ardı edilmiş ve yoksul Şii topluluğu için daha fazla temsil talep eden Mahrumin (Yoksunlar) Hareketi'ne katıldı.

Bu grup daha sonra Lübnan iç savaşının ana silahlı gruplarından biri olan ve şu anda güçlü bir siyasi parti olan Emel hareketine dönüştü.

1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi ve ülkenin güney bölgesini ele geçirmesinin ardından, İran'ın desteğiyle kurulan Hizbullah'a katıldı.

1991'den itibaren örgütün genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Başlangıçta Nasrallah'ın selefi olan Abbas Musevi'nin yardımcısıydı. Musevi, 1992'de bir İsrail helikopter saldırısında öldürüldü.

Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi.

Aynı şekilde Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.

Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.















