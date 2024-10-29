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Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

11:3829/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hizbullah hareketinin yeni lideri Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım
Hizbullah hareketinin yeni lideri Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım

Lübnan'daki Hizbullah hareketinin yeni lideri Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım oldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail güçlerinin 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu.


Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.


Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Naim Kasım kimdir?

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Lübnan'ın güneyindeki Kfar Fila kasabasında doğan Naim Kasım, Lübnan Üniversitesi'nde kimya eğitimi aldı ve bir süre kimya öğretmeni olarak çalıştı.


Bu dönemde dini eğitimler de alan Kasım, öğrenciler arasında dini bağlılığı teşvik etmeyi amaçlayan Lübnan Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurulmasına katkıda bulundu.


1970'lerde, İmam Musa Sadr tarafından kurulan ve Lübnan'ın tarihsel olarak göz ardı edilmiş ve yoksul Şii topluluğu için daha fazla temsil talep eden Mahrumin (Yoksunlar) Hareketi'ne katıldı.


Bu grup daha sonra Lübnan iç savaşının ana silahlı gruplarından biri olan ve şu anda güçlü bir siyasi parti olan Emel hareketine dönüştü.


1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi ve ülkenin güneybölgesini ele geçirmesinin ardından, İran'ın desteğiyle kurulan Hizbullah'a katıldı.


1991'den itibaren örgütün genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Başlangıçta Nasrallah'ın selefi olan Abbas Musevi'nin yardımcısıydı. Musevi, 1992'de bir İsrail helikopter saldırısında öldürüldü.


Kasım Salı günü televizyonda meydan okuyan bir konuşma yaparak grubun askeri yeteneklerinin sağlam olduğunu ve çatışmalar devam ettikçe İsraillilerin daha fazla acı çekeceğini iddia etti.


Nasrallah gibi Kasım da Şii siyasi parti ve silahlı grubun kurucu üyelerinden biri ancak eski liderin karizması ve hitabet yeteneğinden yoksun olduğu düşünülüyor.


İsrail askerleri el ele tutuşup ağlayarak Hizbullah baskınından kaçtı

Lübnan’ın Keferkila köyünü işgal eden İsrail askerleri, Hizbullah silahlı güçlerinin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Katil İsrail askerleri ağlayarak ve el ele tutuşarak bölgeden koşa koşa kaçtı. Bu görüntüler İsrail askerlerinin ağladığı ilk görüntüler değil. Yalnızca iki hafta önce Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki İsrail üssüne gerçekleştirdiği kamikaze İHA saldırısında da Siyonistler yere çöküp ağlamıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları da aynı şekilde Gazze’deki işgalcilere yönelik operasyonlarıyla İsrail’e büyük korku salmıştı. Son teknoloji tanklarda sıkışıp kalan İsrail askerlerinin, telsiz konuşmalarında ağlayarak “Ben ölmek istemiyorum” ifadeleriyle bağırdıkları görülmüştü.


#Lübnan
#Hizbullah
#Naim Kasım

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