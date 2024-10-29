Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu.





Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.





Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Naim Kasım kimdir?

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Lübnan'ın güneyindeki Kfar Fila kasabasında doğan Naim Kasım, Lübnan Üniversitesi'nde kimya eğitimi aldı ve bir süre kimya öğretmeni olarak çalıştı.





Bu dönemde dini eğitimler de alan Kasım, öğrenciler arasında dini bağlılığı teşvik etmeyi amaçlayan Lübnan Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurulmasına katkıda bulundu.





1970'lerde, İmam Musa Sadr tarafından kurulan ve Lübnan'ın tarihsel olarak göz ardı edilmiş ve yoksul Şii topluluğu için daha fazla temsil talep eden Mahrumin (Yoksunlar) Hareketi'ne katıldı.





Bu grup daha sonra Lübnan iç savaşının ana silahlı gruplarından biri olan ve şu anda güçlü bir siyasi parti olan Emel hareketine dönüştü.





1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi ve ülkenin güneybölgesini ele geçirmesinin ardından, İran'ın desteğiyle kurulan Hizbullah'a katıldı.





1991'den itibaren örgütün genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Başlangıçta Nasrallah'ın selefi olan Abbas Musevi'nin yardımcısıydı. Musevi, 1992'de bir İsrail helikopter saldırısında öldürüldü.





Kasım Salı günü televizyonda meydan okuyan bir konuşma yaparak grubun askeri yeteneklerinin sağlam olduğunu ve çatışmalar devam ettikçe İsraillilerin daha fazla acı çekeceğini iddia etti.





Nasrallah gibi Kasım da Şii siyasi parti ve silahlı grubun kurucu üyelerinden biri ancak eski liderin karizması ve hitabet yeteneğinden yoksun olduğu düşünülüyor.







