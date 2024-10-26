Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete'de: Güvenliğimizin korunması için

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. Kararı değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Bugün Lübnan'daki Geçici Görev Gücü, sadece Lübnan sınırlarını korumanın çok ötesinde aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de korumaya çalışıyor." dedi.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere ile Türk askerinin Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına yönelik tezkere kararını değerlendirdi.
İSRAİL LÜBNAN'I GAZZE'LEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR
Tezkerenin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikası ve bu saldırgan politikanın Lübnan topraklarına genişletilmek istenmesi göz önüne alındığında her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Yüksel, İsrail'in sivil ayrımı gözetmeksizin silahlı saldırılarına devam etmesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin bunu önleyecek kararlar alamamasının, mevcut sistemin içerisinde bulunduğu çıkmazı gösterdiğini vurguladı. Türkiye'nin, bölgede deniz gözlem gücü olarak görev icra ettiğini aktaran Yüksel, Lübnan'da 50'den fazla devletten 10 binden fazla personelin görev yaptığını belirtti. Yüksel, Geçici Görev Gücü'nün, Lübnan'ın işgalini önlemek için de bölgede zor şartlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Geçici Görev Gücü'nün son zamanlarda hedef alındığının altını çizen Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu: "İsrail, Lübnan'ı da Gazze'leştirmeye yönelik adımlar atıyor. Tüm bu işgal girişimi Lübnan genelinde sivillerin daha güvenli bölgelere göç etmek istemesine de neden oluyor. Bu yüzden aslında Lübnan'ın işgali bölgenin istikrarsızlaşmasına ve Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasının başlamasına da sebep olabilir. Bu durum kabul edilemez. Bu yüzden bugün Lübnan'daki Geçici Görev Gücü, sadece Lübnan sınırlarını korumanın çok ötesinde aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de korumaya çalışıyor."
BARIŞ POLİTİKAMIZA UYGUN BİR KARAR
Yüksel, BM Güvenlik Konseyinin, İsrail'in bebeklere, çocuklara, kadınlara ve sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda dahi hareket etmediğini ifade ederek, şunları kaydetti: BM Güvenlik Konseyi, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden soykırımı sadece izliyor, durdurmuyor. İşte, tüm bu atmosferde, 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı yaparak adil bir dünya isteyen Türkiye'nin, BM Barış Gücü çerçevesinde sivilleri koruma maksadıyla, uluslararası barış ve güvenliğin korunması misyonu çerçevesinde bölgede yer alması gerçekten değerli. UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesi, BM çatısı altında uluslararası barış ve huzurun muhafazası için çaba gösteren, sorumluluk sahibi bir ülke olarak bölgemizde barış ve istikrarın hakim olmasına yönelik dış politikamıza da uygundur."