Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete'de: Güvenliğimizin korunması için

Tezkerenin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikası ve bu saldırgan politikanın Lübnan topraklarına genişletilmek istenmesi göz önüne alındığında her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Yüksel, İsrail'in sivil ayrımı gözetmeksizin silahlı saldırılarına devam etmesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin bunu önleyecek kararlar alamamasının, mevcut sistemin içerisinde bulunduğu çıkmazı gösterdiğini vurguladı. Türkiye'nin, bölgede deniz gözlem gücü olarak görev icra ettiğini aktaran Yüksel, Lübnan'da 50'den fazla devletten 10 binden fazla personelin görev yaptığını belirtti. Yüksel, Geçici Görev Gücü'nün, Lübnan'ın işgalini önlemek için de bölgede zor şartlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Geçici Görev Gücü'nün son zamanlarda hedef alındığının altını çizen Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu: "İsrail, Lübnan'ı da Gazze'leştirmeye yönelik adımlar atıyor. Tüm bu işgal girişimi Lübnan genelinde sivillerin daha güvenli bölgelere göç etmek istemesine de neden oluyor. Bu yüzden aslında Lübnan'ın işgali bölgenin istikrarsızlaşmasına ve Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasının başlamasına da sebep olabilir. Bu durum kabul edilemez. Bu yüzden bugün Lübnan'daki Geçici Görev Gücü, sadece Lübnan sınırlarını korumanın çok ötesinde aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de korumaya çalışıyor."