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Katil İsrail Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: 3 gazeteci hayatını kaybetti

Katil İsrail Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: 3 gazeteci hayatını kaybetti

07:2425/10/2024, Cuma
AA
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Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



#İsrail
#Lübnan
#Hasbiya

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