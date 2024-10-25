Katil İsrail Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: 3 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze’de katliama devam eden İsrail, şehrin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya’da 19 gündür vahşi bir kuşatma uyguluyor. 400 bin Filistinliyi açlığa mahkum eden işgalci güç, bölgeye hiçbir insani yardım girişine izin vermiyor. Bir İsrail askeri ise bölgede alıkoydukları 200 sivili canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf etti.