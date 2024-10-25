Katiller şimdi de açlıktan öldürecek

İsrail’in soykırım işlemeye devam ettiği Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını yaktığını, sahada infazlar gerçekleştirdiğini, tehcir planlarını hayata geçirmek ve burayı tampon bölgeye dönüştürmek için kasıtlı olarak aç bırakma politikası uyguladığını bildirdi. Bölgede işlemedik savaş suçu bırakmayan işgal askerleri, binlerce sivili tehcir ederken yüzlercesini alıkoyuyor. Barınma merkezleri, çadırlar ve sivillerin sığındığı okullar işgal ordusu tarafından vuruluyor.





ABD KORUMASI ALTINDA TEHCİR

Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail el-Sevabite, İsrail ordusunun, barınma merkezlerindeki "yerinden edilmiş insanların peşine düşerek onları tahliye etmeye zorlamaya kuzeyden göndermeye başladığını" dile getirdi. İşgal güçlerinin kuzeydeki çeşitli barınma merkezlerini boşalttıktan sonra yerlerinden edilenlerin çadırlarını yakmaya başladığını ifade eden Sevabite, "İsrail, Gazze'nin kuzey bölgesinin kendi işgaline tabi bir tampon bölgeye dönüştürülmesini içeren yerinden etme hedefine ve planına ulaşmayı amaçlıyor" diye konuştu. Sevabite, İsrail ordusunun bunları "kendisine suç işlemesi için silah sağlayan ABD'nin koruması altında ve İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Batılı ülkelerin onayıyla yaptığını" söyledi.





İNSANİ YARDIMLAR DURDU

İsrail'in bölgeye mal ve yardım girişini engellediğine dikkat çeken Sevabite, bu yüzden bölgedeki Filistin halkının açık bir aç bırakma politikasına maruz kaldığını vurguladı. Gazze’deki Sivil Savunma Örgütü ise bombardımanların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşılamadığını bildirdi. bölgeye yapılan bütün insani yardımların saldırılar nedeniyle durdurulmak zorunda kaldığını aktardı. Gönüllüler, "Durum felakete dönüştü. Bölgedeki sakinler artık temel insani hizmetlerden yoksun. Şeyh Zayed bölgesindeki İsrail işgal güçleri beş personelimizi tutukladı ve onları açıklanmayan bir yere götürdü" bilgisini verdi.





CiBALiYE’DE YENi KATLiAM

Terör devleti İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde 11 eve düzenlediği hava saldırılarında 9 aileden en az 150 kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun, bölgedeki En-Neccar, Ebu el-Avf, Selman, Hicazi, Ebu el-Kumsan, Akl ebu Raşid, Ebu et-Tarabiş, Zakul ve Şalan ailelerine ait evleri bombaladığı öğrenildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde "korkunç" bir katliam yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği" ifade edildi.





19 GÜNDE 770 KİŞİ ÖLDÜ

Dün sabah saatlerinde ise İşgal güçlerinin Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı’nda bir okula düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 17 sivil yaşamını yitirdi.

Diğer yandan Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin verilerine göre, 19 gündür bölgeyi hedef alan saldırılarda toplam ölü sayısı 770’i aştı. İsrail’in 7 Ekim’den beri 384 gündür devam eden katliamlarında ise toplam ölü sayısının 42 bin 847'ye, yaralı sayısının da 100 bin 544'e yükseldi.





Han Yunus’ta ekmek için izdiham

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten beri en yoğun saldırılarını yaptığı Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta, yüzlerce insan bölgede işler durumda kalan tek fırından ekmek alabilmek için izdiham oluşturuyor. İsrail’in kısıtlı miktarda un ve yakıtın girmesine izin vermesi nedeniyle büyük bir yiyecek sıkıntısının yaşandığı Han Yunus’ta Filistinliler, ekmek alabilmek için işler durumda olan tek fırının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



