Auschwitz değil Gazze

İsrail ordusu 15 gündür kuşatma altında tuttuğu Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki Filistinlileri namlu ucunda göçe zorladığı görüntüleri yayımladı. Görüntüler Nazilerin Polonya’da kurduğu ve soykırımın simgesi olan Auschwitz toplama kampını andırıyor.
İşgalci İsrail ordusu, 15 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri namlu ucunda göçe zorladığı görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, her yaştan erkek Filistinlinin yıkılmış binaların yanında tankların yanında toplu biçimde bekletilmesi dikkati çekiyor. Havadan kaydedilen videoda birkaç grup Filistinli erkeğin elleri havada tankın yanından ilerledikleri görülüyor. Aynı şekilde Filistinlilerin harabeye dönmüş kampın sokaklarında sıraya dizilmiş biçimde beklediği, bazılarının da elleri havada yürüdüğü fotoğraflar da servis edildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Nazilerin Polonya’da kurduğu ve soykırımın simgesi olan Auschwitz toplama kampını andıran görüntüleri paylaşan İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit edilmesinin ardından "yüzlerce sivilin bölgeden tahliye edilmeye başladığını" ileri sürerek, Filistinlilerin Yahya Sinvar'ın ölümünden sonra teslim olmaya başladığı iddialarını pazarlamaya çalıştı.
KATLİAM SÜRÜYOR
İsrail ordusu, Cumartesi gecesi geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da sivillerin sığındığı bir yerleşim sitesine İsrail bombardımanında sonucunda 87 Filistinli yaşamını yitirirken 170 Filistinli de yaralandı. İsrail’e ait zırhlı araçlar, aynı saatlerde bölgeye yakın Gazze şehir merkezinin Tuffah Mahallesi’nde etrafa rastgele ateş açarak zarar görmüş binaları tamamen yıktı. Gazze’deki Filistin Sivil Savunma Örgütü’nün verilerine göre, Gazze’nin kuzeyinde 5 Ekim’den beri süren İsrail saldırılarında ölü sayısı 500’ü aştı.