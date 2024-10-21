Auschwitz değil Gazze

İşgalci terör devleti, 7 Ekim sonrasında Gazze'de 902 aileyi, tüm fertlerini katlederek yok etti. Filistin Hükümeti'nin açıkladığı verilere göre, bin 364 aileden tek, 3 bin 472 aileden ise yalnızca iki fert hayatta kalmayı başardı.