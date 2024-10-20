Soykırımda 902 aile yok oldu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de işlediği soykırımın birinci yılını tamamlaması münasebetiyle Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, bu süreçte 902 ailenin bütün fertleri İsrail'in vahşi saldırılarında yaşamını yitirdi. Söz konusu verilere göre, geriye yalnızca bir ferdi kalan aile sayısı bin 364'ü bulurken, 3 bin 472 aileden ise yalnızca iki fert hayatta kalmayı başardı. Hükümetin bu verileri, İsrail'in Gazze'de nesilleri yok eden bir soykırım işlediğini ortaya koyuyor. Bununla beraber, söz konusu rakamların tahmini rakamlar olduğu ve kesin rakamların henüz belirlenemediği ifade ediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda toplam ölü sayısı 42 bin 520'ye ulaştı. Bu rakamlar teşhis edilen kişileri gösteriyor. Buna karşılık binlerce kişiye hâlâ ulaşılamıyor.