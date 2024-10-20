Soykırımda 902 aile yok oldu

İşgalci terör devleti, 7 Ekim sonrasında Gazze'de 902 aileyi, tüm fertlerini katlederek yok etti. Filistin Hükümeti'nin açıkladığı verilere göre, bin 364 aileden tek, 3 bin 472 aileden ise yalnızca iki fert hayatta kalmayı başardı.
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de işlediği soykırımın birinci yılını tamamlaması münasebetiyle Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, bu süreçte 902 ailenin bütün fertleri İsrail'in vahşi saldırılarında yaşamını yitirdi. Söz konusu verilere göre, geriye yalnızca bir ferdi kalan aile sayısı bin 364'ü bulurken, 3 bin 472 aileden ise yalnızca iki fert hayatta kalmayı başardı. Hükümetin bu verileri, İsrail'in Gazze'de nesilleri yok eden bir soykırım işlediğini ortaya koyuyor. Bununla beraber, söz konusu rakamların tahmini rakamlar olduğu ve kesin rakamların henüz belirlenemediği ifade ediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda toplam ölü sayısı 42 bin 520'ye ulaştı. Bu rakamlar teşhis edilen kişileri gösteriyor. Buna karşılık binlerce kişiye hâlâ ulaşılamıyor.
AYNI AİLEDEN 393 ÖLÜ
Washington Post (WP) gazetesi ise dün yayınladığı haberde, İsrail tarafından tamamı öldürülen ailelerin isimlerini ve verdikleri ölü sayısını açıkladı. İsrail saldırılarında tüm fertleri ölen ailelerin sicilden düşürüldüğüne işaret edilen haberde, bu aileler arasında bulunan El-Neccar ailesinin verdiği 393 kayıpla en fazla ölü veren aile olduğu kaydedildi. Haberde, El-Neccar ailesinin ardından El-Masri (226), El-Astal (225), Aşur (166), Şahin (164), Hamdan (151), El-Medhun (146), Ahmed (145), İtaat (144) ve Hicazi (141) ailelerinin geldiği bilgisi verildi. Haberde ayrıca, söz konusu ailelerin üyeleri arasında İsrail'in 1948'de başlayan işgali sürecinde yaşanan katliamlar (Nekbe) ile 1967 savaşı sonrası yaşanan tehcirlerden (Nekse) kurtulan 50-90 yaş aralığındaki 3 bin 778 Filistinlinin yanı sıra, 710 bir yaş altı bebek, 1.793 yürümeye başlayan çocuk (1-3 yaş arası)1.205 okul öncesi çocuk (4-5 yaş), 4.205 ilkokul çocuğu (6-12 yaş), 3.442 lise öğrencisi (13-17 yaş), 5.374 genç yetişkin (18-25 yaş arası), 13.837 yetişkin (26-55 yaş arası) Filistinlinin yer aldığı bilgisi verildi.