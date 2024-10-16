Bütün dünya esir Gazze özgür

Özgür Gazze temasıyla sinemaseverlerle buluşan 7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. 15-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen festivalin birinci gününde, Laila Al-Arian’ın ‘The Night Won’t End: Biden’s War on Gaza” filmi izlendi ve sonrasında “Beyaz perdede Siyonist işgali boşa çıkarmak” söyleşisi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesi, Siirt Valiliğinin ev sahipliği ve Siirt Üniversitesi’nin destekleriyle Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi tarafından düzenlenen festival kapsamında, Filistin’in kültürel ve siyasi hayatı ile tarihine ilişkin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış çok sayıda sinemacı, söyleşi, atölye ve gösterimlerle katkı sunacak.





GAZZE’Yİ ANLATMAYA VESİLE

Festivalin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, geçen yıl İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar henüz çok yeniyken festivalin programını hızlıca “Kalbimiz Gazze” temasına çevirdiklerini belirterek şunları aktardı: “Çocuklar ölürken, masum insanlar İsrail bombaları altında paramparça olurken, eğlence içerikli bir faaliyet yapmanın doğru olmayacağını düşünüyorduk. İlk anda aklımıza iptal etme fikri gelmişti, ama sonra festivali Gazze’yi anlatmanın bir vesilesi haline getirelim dedik. Aslında Gazze’nin kendini anlattığından daha iyi anlatmamız çok da fazla mümkün görünmüyor. Önemli olan Gazze’nin yanında, İsrail’in karşısında olduğumuzu belli etmemiz.”





İNSANLIĞIN RUHUNA SİNMİŞ TÜKENMİŞLİK VAR

Katliamlar hala devam ederken, Gazze’yi gündemde tutmak için bu sene festivali tamamen Filistin’e adadıklarını dile getiren Aktay, “Bu sene ‘Özgür Gazze’ diyerek bütün dünyanın esir, Gazze’nin özgür olduğu vurgusunu yapmak istedik. Bir yandan da Gazze saldırıları devam ediyor, buna ‘dur’ demek için Siirt’ten ses verelim dedik. Destek verdiğimiz Gazze değil aslında, Gazze dolayısıyla kendimiz. İnsanlık ruhuna sinmiş bir ölüm ve tükenmişlik var. Gazze bizi diriltiyor” diye konuştu.





SEMPOZYUM HAVASINDA GEÇECEK

Sinema sanatının ve görselliğin gittiği yeri de düşünmemiz gerektiğini vurgulayan Aktay, “Ekranı kaydırma alışkanlığımızdan her hangi bir vakada en fazla üç dört saniye kalabiliyoruz. Akılda ne kalıyor, zihninde kalan sana ne kadar dert oluyor, dert olması gereken şey senin ne kadar derdin oluyor, bu da üzerinde durulması gereken bir konu. Ve bunu da festivalde ele alan bir takım konuşmalar olacak. Bu yüzden festivalde film gösterileri devam ederken, bu yıl ilaveten daha önce olmadığı kadar sempozyum havasında geçecek. 6-7 oturumlu paneller olacak. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Selahattin Eş, Vahdettin İnce, Wajdi al-Arabi, Samir Arabiyat, Rıdvan Kaya, Turan Kışlakçı, Hişam Abdullah gibi yurt içinden ve dışından çok değerli bazı katılımcılar bize oryantalist ve siyonist sinemanın deşifresini aktaracak. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in de katılacağı kapanış programında, Grup Yürüyüş, Gazze temalı bir konser verecek” ifadelerini kullandı.





Baran Mayda

Siirt-Gazze kardeşlik ödülü